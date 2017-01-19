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رئيس غامبيا الجديد سيؤدي اليمين الدستوري بدكار


دكار - صحراء ميديا
الخميس 19 يناير 2017 - 10:15



رئيس غامبيا الجديد سيؤدي اليمين الدستوري بدكار
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أعلن الرئيس الغامبي المنتخب أداما بارو، اليوم الخميس، أن تنصيبه سيتم اليوم في مباني السفارة الغامبية بالعاصمة السنغالية دكار، وذلك بعد تعثر الحل السياسي للأزمة في بلاده، وتمسك جامي بالسلطة.
 
وقال بارو في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن حفل التنصيب سينظم في مقر السفارة الغامبية بدكار، من دون أن يعطي تفاصيل أكثر.
 
وجاءت تغريدة بارو عند حوالي الساعة الثامنة من صباح اليوم الخميس، أي بعد عدة ساعات فقط من لقائه بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ضمن وساطة موريتانية لتلافي الخيار العسكري.
 
كما تأتي هذه التغريدة بعد ساعات من انتهاء المأمورية الرئاسية الرابعة ليحيى جامي، واستعاداد القوات الأفريقية للتدخل في غامبيا لإزاحته.
 
وكان بارو قد فاز في الانتخابات الرئاسية التي نظمت يوم 01 ديسمبر الماضي، وتلقى اتصالاً من جامي اعترف فيه بالهزيمة وأقر بفوز بارو، وهو الاتصال الذي بثته وسائل غعلام رسمية غامبية، قبل أن يتراجع عنه بعد أسبوع مقدماً طعنا في نتيجة الانتخابات.
 


الكلمات المفتاحية : السنغال, دكار, غامبيا


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