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رئيس غانا الجديد يتعهد بخفض الضرائب وتعزيز اقتصاد البلاد


صحراء ميديا + وكالات
الاحد 8 يناير 2017 - 07:05



رئيس غانا الجديد يتعهد بخفض الضرائب وتعزيز اقتصاد البلاد
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أعلن الرئيس الغاني الجديد نانا أكوفو أدو أمس السبت  نيه تخفيض الضرائب لتعزيز الاقتصاد في البلاد، وذلك خلال مراسم تأديته اليمين الدستورية، بعد فوزه على منافسه الرئيس المنتهية ولايته في الانتخابات التي جرت مطلع ديسمبر الماضي.

 وأضاف الرئيس الغاني الذي كان يتحدث أمام العشرات من القادة الأفارقة وأزيد من ستة آلاف من المدعووين لحفل التنصيب بالعاصمة آكرا، أنه  سيحمي الأموال العامة من خلال الاستخدام الأمثل لإنفاق المال على الخدمات.

ولم يتضح كيف سيتمكن الرئيس الجديد من خفض الضرائب والالتزام في ذات الوقت بخطة التقشف الخاصة بصندوق النقد الدولي التي كانت شرطا لتلقي بلاده حزمة إنقاذ مالي تبلغ قيمتها 918 مليون دولار.
 
وقال الرئيس الذي كان يرتدي الزي التقليدي "سنخفض الضرائب لنعيد الزخم لاقتصادنا... غانا فتحت أبوابها للعمل مجددا."

وتعتبر غانا عاشر أكبر اقتصاديات إفريقيا، من حيث إجمالي الناتج القومي، حيث تبلغ قيمة الناتج القومي فيها حوالي 41 مليار دولار أمريكي طبقًا لآخر إحصائيات في 2012م.
ويبلغ متوسط دخل الفرد إلى حوالي 1600 دولار.

ويعتمد الاقتصاد الغاني بشكل واضح على الزراعة مثل الكاكاو والبن والمطاط والأخشاب، بالإضافة لوجود الذهب والألماس.


الكلمات المفتاحية : اقتصاد, انتخابات, تنصيب, غانا


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