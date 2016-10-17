رئيس غينيا بيساو يوجه رسالة إلى ولد عبد العزيز





تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الاثنين رسالة خطية من الرئيس البيساو غيني جوسي ماريو فاز ، تناولت العلاقات بين البلدين .







وسلم الرسالة رئيس محكمة الحسابات في غينيا بيساو جو نيسيو كابي استقبال خصه به ولد عبد العزيز في القصر الرئاسي بنواكشوط.







وادلى المبعوث البيساو غيني بعيد اللقاءبتصريح للوكالة الموريتانية للانباء قال فيه إنه جاء حاملا رسالة من الرئيس ماريو فاز إلى نظيره ولد عبد العزيز .







وتتعلق هذه الرسالة حسب المبعوث بتطوير علاقات الأخوة القائمة بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها في مختلف المجالات ،وفق ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء.

