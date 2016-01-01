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رئيس موريتانيا يدعو لإعادة كتابة تاريخ المقاومة


تجكجه - صحراء ميديا
الثلاثاء 15 نونبر 2016 - 10:37



رئيس موريتانيا يدعو لإعادة كتابة تاريخ المقاومة
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دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، إلى إعادة كتابة تاريخ المقاومة الوطنية في موريتانيا، مشيراً إلى أن التاريخ المتداول مكتوب من طرف المستعمر وأغفل الكثير من الأحداث المهمة.
 
الرئيس الموريتاني الذي كان يتجول في مدينة الرشيد التاريخية، اطلاع على آثار المعركة التي دارت عام 1908 بين المقاومين والاحتلال الفرنسي، واستخدم فيها الأخير المدفعية الثقيلة.
 
وأكد ولد عبد العزيز في تصريحات صحفية على هامش تجواله في مواقع المعركة، على أهمية "كتابة وتخليد تاريخ المقاومة الموريتانية التي بذلت تضحيات جسيمة من أجل تطهير البلاد من براثن الاستعمار".
 
وقال ولد عبد العزيز: "إن لبلادنا تاريخا حافلا في مواجهة الاستعمار، أكثر من دول أخرى، تخلد معارك أقل شأنا من تلك التي تصدت فيها بلادنا للاستعمار"، وفق تعبيره.
 
وشدد الرئيس الموريتاني على أهمية "نفض الغبار عن تاريخ المقاومة وكتابته وتثمينه"، مشيراً إلى أن "عدم كتابة هذا التاريخ يعود لأسباب خارجية وأخرى داخلية".
 
وخلص إلى التأكيد على أن الدولة "لن تدخر جهدا في سبيل تثمين هذا التاريخ وكتابته وتوفير الدعم اللازم لجعله تراثا عالميا خالدا يتركه الآباء للأبناء ويشكل ذاكرة حية للأجيال الموريتانية اللاحقة"، وفق تعبيره.
 


الكلمات المفتاحية : المقاومة, تجكجه, تكانت, عزيز


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