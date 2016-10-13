رئيس هيئة الأركان السعودية في زيارة لموريتانيا



وصل صباح اليوم الخميس إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية، الفريق أول الركن عبد الرحمن ولد صالح البنيان في مستهل زيارة عمل تدوم يومين.



وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق الشهر الماضي أمس على إجراء مباحثات مع موريتانيا في شأن مشروع اتفاقية بين البلدين في المجال العسكري.



وقال المجلس بحسب الوكالة السعودية للأنباء (واس)، إنه يفوض ولي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الموريتاني، والتوقيع على الاتفاقية.



وطالب المجلس المسؤول السعودي الذي سيوقع على الاتفاقية برفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.



وتربط موريتانيا والمملكة العربية السعودية علاقات ثنائية بدأت تتعزز في الفترة الأخيرة، خاصة في المجال الأمني والعسكري، منذ انضمام موريتانيا إلى التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب الذي أسسته المملكة العربية السعودية.

