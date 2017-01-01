رابطة أشراف مالي تعزي في وفاة ولد محمد فال



عبرت رابطة الأشراف بدولة مالي عن تعازيها القلبية الحارة في وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق اعل ولد محمد فال.



وقال محمد بن عبد الرحمن الشريف "أبو محمود"، في بيان تعزية بعث به إلى "صحراء ميديا": "بمزيد من الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الفقيد المغفور له بإذن الله تعالى اعل ولد محمد فال رحمه الله الرئيس الموريتاني السابق".



وأضاف في نص البيان: "لا يسعني إزاء مصابنا الأليم إلا أن أتقدم إلى عائلة الفقيد، وكل الشعب الموريتاني وشعوب المنطقة، باسمي وباسم رابطة أبناء محمد المبارك بن الشيخ سيدي عالي بن النجيب بأحر التعازي وصادق المواساة"، وفق تعبيره.



وأعلن عن وفاة ولد محمد فال أمس الجمعة إثر أزمة قلبية مفاجئة ألمت به في إحدى بوادي تيرس الزمور، في أقصى الشمال الموريتاني.

