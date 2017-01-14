رابطة الصحفيين الموريتانيين تنتخب مكتبها التنفيذي



انتخبت رابطة الصحفيين الموريتانيين اليوم السبت مكتبها التنفيذي المكون من 21 عضوا، وانتخبت مجلسا يضم 51 من منتسبي الرابطة.



وانتخب أعضاء الرابطة فى مؤتمرهم الثالث الصحافي موسى ولد بهلي على رأس المكتب التنفيذي، وعمر المختار أمينا عاما للؤابطة.

وجاءت لائحة بقية أعضاء المكتب التنفيذي كالتالي:



ـ بشير ولد ببانا ـ أحمدو ولد بداها ـ بته الدالي ـ أحمدو ولد اتليميدي - أحمدو ولد النباش - جميلة بنت الطلبه - سيدي ولد اعمر ـ الشيخ ولد زين الاسم - عبيد ولد اميجن - لمرابط ولد احمد رمظان- محمد المختار ولد سيدي محمد ـ محمد سالم ولد الخليفة - محمد ولد الحسن - موسي صار ـ الشيخ التجاني جا - نزيهة بنت الخرشي - يدالي افال - يعقوب ولد محمد الامين ـ سيد احمد ولد احمد الهادي.



وبدأ مؤتمر الرابطة بتقرير عن حصيلة أعمالها خلال المأمورية المنصرمة، الذى تضمن جانبا من الإنجازات التي حققها المكتب التنفيذي، إضافة إلى العوائق التي ما زالت تحول دون تحقيق بقية الأهداف.



وكانت رابطة الصحفيين قد عقدت مؤتمرها الثاني عام 2010 حيث تعتبر الهيئة أول هيئة في الحقل الصحفي بموريتانيا.

