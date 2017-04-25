رابطة مستقبل المهندسين الشباب تنتخب مكتبا جديدا





انتخبت الجمعية العامة لرابطة مستقبل المهندسين الشباب رئيسا جديدا للرابطة خلال الدورة الثالثة والمحددة بأربعة أشهر قابلة للتجديد حسب النظام الداخلي للرابطة.





واختارت الجمعية المهندس يعقوب ولد دحود لرئاسة الرابطة ، كما تم انتخاب 9 أعضاء مكلفين بتسيير كافة أمور الرابطة .





ويضم المكتب التنفيذي بالإضافة للرئيس ، نائب الرئيس فاطة أب، و الأمين العام عمر محمد حمينا ، ومسؤول الإعلام أحمد محمد عبد الله، ومسؤول المالية أحمد عبد الله، ومسؤول التنظيم يسلم المختار، و مسؤول العلاقات الخارجية النهاه خيري ، و التار أمم ، ومسؤولة النساء فى الرابطة عيشة سيد محمد .

