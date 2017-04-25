رابطة مستقبل المهندسين الشباب تنتخب مكتبا جديدا

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رابطة مستقبل المهندسين الشباب تنتخب مكتبا جديدا


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 25 أبريل 2017 - 21:42



رابطة مستقبل المهندسين الشباب تنتخب مكتبا جديدا
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انتخبت الجمعية العامة لرابطة مستقبل المهندسين الشباب رئيسا جديدا للرابطة خلال الدورة الثالثة والمحددة بأربعة أشهر قابلة للتجديد حسب النظام الداخلي للرابطة.


واختارت الجمعية المهندس يعقوب ولد دحود لرئاسة الرابطة ، كما تم انتخاب 9 أعضاء مكلفين بتسيير كافة أمور الرابطة .


ويضم المكتب التنفيذي بالإضافة للرئيس ، نائب الرئيس فاطة أب، و الأمين العام عمر محمد حمينا ، ومسؤول الإعلام أحمد محمد عبد الله، ومسؤول المالية أحمد عبد الله، ومسؤول التنظيم يسلم المختار، و مسؤول العلاقات الخارجية النهاه خيري ، و التار أمم  ، ومسؤولة النساء فى الرابطة عيشة سيد محمد .



الكلمات المفتاحية : انتخابات, رابطة, مهندسين
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