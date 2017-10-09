رابطة "معيلات الأسر" : الحريات تراجعت فى موريتانيا





نددت رابطة النساء معيلات الأسر اليوم الاثنين بالقمع الذى تعرض له عدد من أعضاء مجلس الشيوخ من بينهم المعلومة منت الميداح ، مشيرة إلى أنه يدل على المنعرج الذي تسلك الدولة في اتجاه الفاشية وتراجع الحريات .



وأكدت الرابطة فى بيان لها على تضامنها مع الشيخة المعلومة بنت الميداح،وبقية أعضاء مجلس الشيوخ وعلى رأسهم السيناتور محمد ولد غده ، و كذلك النقابيين و الصحافة وكل المتابعين في قضيته.



وتعرض محتجون من بينهم الشيخة المعلومة بنت الميداح للضرب من طرف الشرطة،خلال الوقفة التي نظمتها مجموعة من الشباب وحضرها بعض أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني الخميس الماضي ،امام مقر مجلس الشيوخ.