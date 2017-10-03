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رسالة من السيسى لعزيز تبحث تطوير العلاقات الثنائية


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 3 أكتوبر 2017 - 17:43



رسالة من السيسى لعزيز تبحث تطوير العلاقات الثنائية
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تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز  اليوم الثلاثاء بنواكشوط رسالة خطية من ارئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال السفير المصري لدى موريتانيا ماجد مصلح نافع الذى سلم الرسالة نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

وأكدت الرسالة على  تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات كما تم استعراض العلاقات السياسية و الاقتصادية، وفقا للديبلوماسي لمصري.

 وكشف الرئيس المصري عن أمله في ان تخطو العلاقات الثنائية بين البلدين خطوات كبيرة الى الامام، مهنئا موريتانيا على استضافة القمة الأفريقية منتصف العام المقبل.
 


الكلمات المفتاحية : التعاون, السيسي, رسالة, عزيز, موريتانيا
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