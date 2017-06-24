رسمياً: الأحد هو أول أيام عيد الفطر في موريتانيا



أكد مصدر في اللجنة الوطنية لمراقبة الأهلة أن هلال شوال تمت رؤيته من طرف عدول في مناطق متفرقة من موريتانيا.



وقال المصدر الذي تحدث لـ"صحراء ميديا" إن اللجنة تستعد لإصدار بيان رسمي تعلن فيه أن يوم غد الأحد هو غرة شهر شوال، وأول أيام الفطر المبارك.



وأضاف المصدر الذي فضل حدب هويته أن الاتصالات التي أجرتها اللجنة تؤكد أن عدولاً شاهدوا الهلال في عدد من المدن الموريتانية.



وكانت مصادر عديدة قد أكدت لـ"صحراء ميديا" أن الهلال تمت رؤيته في نواكشوط وروصو ونواذيبو وأطار واركيز وبتلميت.

