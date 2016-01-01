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رفع أسعار معاينة أطباء الأسنان بسبب الضرائب


نواكشوط - صحراء ميديا
الاحد 28 غشت 2016 - 14:53



رفع أسعار معاينة أطباء الأسنان بسبب الضرائب
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طلبت نقابة أطباء الأسنان الموريتانيين من جميع المنتسبين إليها رفع أسعار المعاينة بقيمة ألفي أوقية بسبب زيادة الضرائب المفروضة على عيادات الأسنان.
 
وقالت النقابة في بيان وزعته اليوم الأحد بنواكشوط، إن القرار يأتي بعد "رفع القيمة الضريبية المجحفة على عيادات الأسنان وعدم تعاطي الوزارة المعنية مع الخطوة المقترحة من طرف النقابة لتخفيف العبء على المواطن".
 
وأوضحت النقابة أن الخطوة التي اقترحتها على الوزارة تمثل "المنهج التقليدي المعتمد من طرف أطباء الأسنان بالمقارنة مع دول الجوار".
 
وقالت النقابة في بيانها إنها "تلزم جميع منتسبيها برفع سعر المعاينة بمبلغ 2000 أوقية إلى أن تتراجع الوزارة عن قرارها المجحف بالطبيب والمواطن على حد سواء".
 
وعبرت عن أسفها لاتخاذ هذا القرار "الذي اضطرتها إدارة الضرائب على اتخاذه في وقت كانت تأمل من جميع أطباء الأسنان خفض قيمة المعاينة تخفيفاً على المواطن"، وفق نص البيان.
 


الكلمات المفتاحية : أسنان, أطباء, ضرائب


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