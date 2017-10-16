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رمال الصحراء الكبرى تثير الرعب فى سماء لندن


صحراء ميديا + وكالات
الاثنين 16 أكتوبر 2017 - 18:08



رمال الصحراء الكبرى تثير الرعب فى سماء لندن
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تحولت سماء العاصمة البريطانية لندن اليوم الإثنين إلى ظلال صفراء غير معتادة بسبب هبوب العاصفة أوفيليا محملة بأتربة من منطقة الصحراء الكبرى ودخان من حرائق الغابات في جنوب أوروبا.
 
وقالت متحدثة باسم مكتب الأرصاد الجوية البريطاني "مع هبوب أوفيليا من جزر الأزور حملت العاصمة أتربة من الصحراء الكبرى من شمال أفريقيا ودخانا من حرائق الغابات في إسبانيا والبرتغال".

وأضافت "اللون الأصفر ناجم من الغبار العالق على ارتفاع كبير في الغلاف الجوي والذي فرق المكون الأزرق من ضوء الشمس لكن المكون الأحمر ينفذ من الغبار لذلك تبدو الشمس أكثر احمرارا وتوجد هذه المسحة الضاربة إلى الصفرة".

وتسببت أوفيليا التي تراجعت شدتها من إعصار الليلة الماضية إلى عاصفة في وفاة شخصين اليوم بأيرلندا، إذ كانت أسوأ عاصفة تضربها في نصف قرن.
 
وبينما كانت الرياح معتدلة في العاصمة البريطانية فاجأت السماء الصفراء سكانها الذين نشر كثير منهم صورا على وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت.
 


الكلمات المفتاحية : البيئة, الرمال, الصحراء, العاصفة, لندن
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