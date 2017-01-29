رمضان يؤجل الانتخابات التشريعية في السنغال



أعلنت السلطات السنغالية تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة يوم 2 من يوليو 2017، وقررت تنظيمها يوم 30 من نفس الشهر، حتى لا تتزامن مع شهر رمضان الكريم، استجابة لمطالب المعارضة.



جاء الإعلان عن قرار التأجيل من خلال مرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية أكدت فيه أن "انتخابات 2017 التشريعية ستقام يوم الأحد 30 يوليو".



وكان الرئيس السنغالي ماكي صال قد حدد تاريخ الانتخابات التشريعية في 2 من يوليو، المقبل لكن المعارضة احتجت في لقاء معه قبل أشهر، بسبب تزامن الانتخابات مع شهر رمضان الكريم.



وستكشف الانتخابات المقبلة عن البرلمان الثالث عشر في تاريخ السنغال، الذي ازداد أعضاؤه من 150 إلى 165 مقعدا نتيجة منح 15 مقعدا للسنغاليين في الخارج.

