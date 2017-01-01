رهينات لدى "بو كو حرام" يصلن أبوجا بعد إطلاق سراحهن

وصلت اليوم الأحد إلى أبوجا عاصمة نيجيريا فتيات أطلقت جماعة بوكو حرام المسلحة سراحهن من بين من خطفتهن بمدينة تشيبوك شمال البلاد2014 .



وقال مصدر عسكري نيجيري إن الفتيات نقلن صباح اليوم إلى مايدوجوري من منطقة بانكي القريبة من الحدود مع الكاميرون حيث خضعن لفحوص طبية.



وكانت نيجيريا أكدت أمس السبت أنها أمنت إطلاق سراح 82 فتاة مقابل الإفراج عن سجناء من بوكو حرام.



وأضافت رئاسة نيجيريا في بيان إن البلاد تشكر سويسرا واللجنة الدولية للصليب الأحمر للمساعدة في إطلاق سراح الفتيات من خلال "مفاوضات مطولة".

وخطفت بوكو حرام نحو 270 فتاة في أبريل 2014. وقتلت الجماعة المسلحة نحو 15 ألفا وتسببت في نزوح أكثر من مليوني شخص خلال سبع سنوات من التمرد بهدف إقامة خلافة إسلامية في شمال شرق نيجيريا.