روسيا تساعد دولا افريقية لمواجهة "الأيبولا"





أعلنت روسيا اليوم السبت عن منحها معدات ولقاحات خاصة بوباء "الإيبولا" لدول أفريقية عدة لمواجهة المرض.





وأكدت وزارة الصحة الروسية في بيان لها أنه "سيتم إرسال الدفعة الأولى من اللقاح الروسي ضد فيروس داء "إيبولا" إلى دولة "غينيا" يوم الأربعاء المقبل://0 .





وأشار الوزارة الى أن اللقاحات المعنية بداء الإيبولا تم انتاجها في المركز الفيدرالي الروسي لأبحاث علم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة وسيتم منح هذه اللقاحات ك"جزء من المساعدة المقدمة من طرف روسيا لجمهورية غينيا للحد من تفشي الحمى النزفية "إيبولا".





وحسب الوزارة الروسية فإنه سيتم انتاج مزيد من اللقاحات إذا ادعت الضرورية لتغطية حاجيات الدول الافريقية المتضررة من داء الإيبولا وقد تم الى حدود الأسبوع الجاري إنتاج أكثر من ألف جرعة من اللقاح.





وكانت روسيا قد أعلنت رسميا في يناير 2016 أنها سجلت لقاحا ضد وباء "إيبولا" "أظهر فعالية عالية خلال التجارب المخبرية تفوق فعالية الأدوية التي تستخدم في العالم حاليا .

