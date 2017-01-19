روصو: أساتذة متعاونون يطالبون بدفع رواتبهم



طالب الأساتذة المتعاونون بالمعهد العالي للتعليم التكنولوجي في روصو، بدفع رواتبهم بشكل فوري وتحسين ظروفهم السكنية والمعيشية، وتوفير ضمان صحي لهم.



وقال الأساتذة في بيان صحفي اليوم الخميس إنه "بعد مضي أربعة أشهر على افتتاح السنة الدراسية، ما يزال الأساتذة المتعاونون بالمعهد العالي للتعليم التكنولوجي بروصو يشكون عدم دفع رواتبهم".



وأوضح الأساتذة أن إدارة المعهد "تدعي وجود عجز مالي حاد، يكاد يؤدي إلى إغلاق هذا الصرح العلمي المتميز"، حسب البيان.



كما هدد الاساتذة باللجوء إلى التدابير والإجراءات المناسبة التي يكفلها القانون والنظم المعمول بها للحصول على حقوقهم.



ودعا الاساتذة في بيانهم إلى تجهيز المختبرات والقاعات الدراسية بالوسائل اللوجيستية الضرورية، لتمكينهم من أداء واجبهم التربوي.



