روصو: ارتفاع حصيلة ضحايا حادث ولد غده



أفادت مصادر محلية لـ"صحراء ميديا" أن طفلاً أصيب في الحادث الذي تعرض له السيناتور محمد ولد غده، زوال اليوم الجمعة، توفي متأثراً بجراحه.



وقالت هذه المصادر إن الطفل (9 سنوات) توفي وهو في طريقه لتلقي العلاج، لترتفع حصيلة الحادث إلى شخصين، بعد وفاة سيدة على الفور.



وكان ولد غده في طريقه إلى مدينة روصو، عندما حاول تفادي إبلٍ كانت تمر من على الطريق وفقد السيطرة على سيارته ليصطدم بعريش يبعد عن الطريق 11 متراً.



ووقع الحادث على بعد 22 كيلومتراً إلى الشمال من مدينة روصو، وأصيبت فيه سيدتان حالتهما مستقرة، وقد نقلتا إلى العاصمة نواكشوط لتلقي العلاج.



وأوقفت السلطات في مدينة روصو ولد غده.

