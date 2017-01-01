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روصو: اعتقال ناشطين من حراك مناهض لتعديل الدستور


روصو - صحراء ميديا
الاثنين 24 يوليوز 2017 - 11:24



روصو: اعتقال ناشطين من حراك مناهض لتعديل الدستور
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اعتقلت قوات الأمن الموريتانية اليوم الاثنين بمدينة روصو جنوبي موريتانيا ناشطين من حراك "محال تغيير الدستور" المناهض للتعديلات الدستورية المقترحة من الحكومة.

واعتقل الناشطان الشيخ سيدى محمد الفقيه اتشفاغ، وسيدي محمد الامام بعد رفعهما لافتات فى مهرجان دعائي للرئيس الموريتاني اليوم تحمل عبارات " لا للاستفتاء على الدستور" ولا لمأمورية ثالثة".

وأكد مصدر من الحراك تحدث ل"صحراء ميديا" أن الشباب هتفوا  بشعارات مناهضة للتعديلات والمأمورية الثالثة، قبل أن تقتادهم قوة من الشرطة إلى جهة مجهولة.

واستهل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم من روصو جولة دعائية للتعديلات ستقوده إلى عواصم الولايات الداخلية.
 

 


الكلمات المفتاحية : اعتقال, الدستور, روصو, محال تغيير الدستور
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