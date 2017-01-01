روصو: الإفراج عن ولد غده بطلب من الشيوخ



تستعد محكمة روصو، مساء اليوم الأربعاء، لعقد جلسة من أجل الإفراج عن عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده المعتقل منذ يوم الجمعة الماضي.



وقال مراسل "صحراء ميديا" في المدينة إن رئيس المحكمة يعقد اجتماعاً مع وكيل الجمهورية سيحرران فيه قراراً بالإفراج عن ولد غده، قبل توجيهه إلى السجن المدني للإفراج عنه.



ويأتي هذا الإفراج بعد رسالة وجهها مجلس الشيوخ إلى وزير العدل الموريتاني يطلبون فيها الإفراج عن زميلهم بناء على المادة 50 من الدستور الموريتاني.



وقالت المصادر إن الوزير أخذ طلب الشيوخ بعين الاعتبار، وأحاله إلى رئيس محكمة روصو.



وكان ولد غده قد اعتقل يوم الجمعة الماضي إثر حادث سير أودى بحياة شخصين.