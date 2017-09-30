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السبت 30 سبتمبر - 21:21
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | روصو: عمليات بحث عن غرق شاب في نهر السنغال https://t.co/vgjvs5kUW5روصو-عمليات-بحث-عن-غرق-شاب-في-نهر-ا… https://t.co/VZ1Qrv09JD
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روصو: البحث عن شاب غرق في نهر السنغال


روصو - صحراء ميديا
السبت 30 سبتمبر 2017 - 19:16



روصو: البحث عن شاب غرق في نهر السنغال
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تجري عملية بحث واسعة عن شاب غرق في نهر السنغال، وبالتحديد في المنطقة التي تقطعها "العبّارة" بين مدينتي روصو الموريتانية والسنغالية.
 
وقال مراسل "صحراء ميديا" في المدينة نقلاً عن مصادر محلية إن الشاب يدعى "مالك جوب"، ويبلغ من العمر أكثر من 20 عاماً بقليل، وكان يعمل سمساراً في منطقة العبّارة.
 
وأكد شهود عيان أن الشاب رمى بنفسه في النهر عندما كان على متن العبارة، مرجحين فرضية الانتحار.
 
وواصل مواطنون على متن زوارق تقليدية عملية البحث في محيط المنطقة التي غرق فيها الشاب من دون جدوى، فيما قلت حظوظ العثور عليه حياً.
 


الكلمات المفتاحية : روصو, غرق, نهر
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