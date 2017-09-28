ولد احمد إزيد بيه: ماضون في تنفيذ مخرجات الحوار السياسي

موريتانيا: الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالاستغلال المعدني الصغير

250 مليون أوقية لدعم التنمية في منطقة انواذيبو الحرة

ليبيا: إصدار 830 مذكرة توقيف بحق أفراد من "داعش"

موريتانيا: تحديد موعد افتتاح السنة الدراسية الجديدة

موريتانيا: تقليص صلاحيات الرئيس لصالح الوزير الأول

الحكومة الموريتانية تجتمع للمرة الثانية خلال أسبوع

موريتانيا: اختتام معرض يحتفي بتاريخ "الدفع" في موريتانيا

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد
Sahara Media Agency : Mauritanie :s'achemine-t-on vers un régime parlementaire? https://t.co/wfRJObdGyp
الخميس 28 سبتمبر - 22:12
Sahara Media Agency : وفقة الشيوخ أمام مبنى مجلسهم https://t.co/BZvlnSLFPt
الخميس 28 سبتمبر - 16:25
App Store
Facebook
Twitter
Newsletter
Rss

روصو: الشرطة تحبط محاولة تهريب 20 كلغ من الحشيش


روصو - صحراء ميديا
الخميس 28 سبتمبر 2017 - 10:59



روصو: الشرطة تحبط محاولة تهريب 20 كلغ من الحشيش
مواضيع ذات صلة

تمكنت الشرطة الموريتانية في مدينة روصو، جنوبي البلاد، مساء أمس الأربعاء من إحباط عملية تهريب لكميات من الحشيش والخمور نحو العاصمة نواكشوط.
 
وكانت العصابة التي تتكون من أربعة سنغاليين تستقل سيارة من الحجم الصغير، وبحوزتها 20 كلغ من الحشيش و30 صفيحة من حبوب الهلوسة إضافة إلى قنينات من الخمور.
 
وقبض على أفراد العصابة عند محطة للوقود بعد متابعة من عناصر أمنيه كانوا قد حصلوا على معلومات سابقة عن مسار تحرك المهربين.
 
وتأتي هذه العملية بالتزامن مع نشاط متزايد للإدارة المحلية في مجال مكافحة المخدرات، إذ نظمت صباح الأربعاء ورشة تحسيسية للشباب حول مكافحة المخدرات وتبادل المعلومات.
 
وقال المدير الجهوي للأمن بولاية الترارزة المفوض محمد أحمد ولد إسماعيل، خلال الورشة إن "مادة الحشيش هي الأكثر انتشارا وتداولا في الولاية لسهولة استيرادها من دول الجوار ودول المغرب العربي والتي تسمح بزراعة تلك المادة على أراضيها".
 
وتعد مدينة روصو أحد المعابر الحدودية الرئيسية في موريتانيا، ويتخذ منه صغار المهربين محطة للعبور من غرب أفريقيا إلى موريتانيا، إلا أن السلطات مؤخراً فتحت مكتباً خاصاً بمكافحة المخدرات في المدينة.
 


الكلمات المفتاحية : الشرطة, المخدرات, تهريب, روصو
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة