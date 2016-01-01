روصو: انطلاق حملة نظافة بعد خلاف مع البلدية



بدأت السلطات الإدارية بمدينة روصو، جنوبي موريتانيا، صباح اليوم الخميس، عملية تنظيف لشوارع المدينة وسوقها، وذلك بعد انتشار الأوساخ في المدينة بسبب خلاف بين البلدية والخزينة.



وتم تقسيم المدينة إلى عدة مناطق، أسندت كل واحدة منها إلى إحدى السلط الأمنية العاملة في المدينة الحدودية مع السينغال.



وتأتي هذه الحملة حسب القائمين عليها في إطار التحضيرات المخلدة للذكرى السادسة والخمسي لعيد الاستقلال الوطني.



وكانت بلدية روصو قد علقت كافة أنشطتها في مجال النظافة قبل أسابيع، إثر خلاف مع مسؤول الخزينة العامة للولاية، بعد رفض الأخير دفع 13 مليون و500 ألف أوقية للتعويض عن 9 سيارات كانت البلدية قد اقتنها عبر وسطاء من حملة الشهادات.



وهو ما كان محل اعتراض من مسؤول الخزينة الذي طالب بتنازل موقع من وكالة التشغيل لإثبات ملكية السيارات للبلدية.

