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روصو: بدء التصويت على التعديلات وغياب المراقبين وممثلي "لا"


روصو ـ صحراء ميديا
السبت 5 غشت 2017 - 08:43



روصو: بدء التصويت على التعديلات وغياب المراقبين وممثلي "لا"
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بدأت عمليات الاقتراع فى 63 مكتبا مقاطعة روصوعاصمة ولاية اترارزة ، جنوبي موريتانيا ، اليوم السبت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورة المقترحة من الحكومة.

ويبلغ عدد المسجلين  26 ألف ناخب ، 53 منها فى بلدية روصو  ،و10 مراكز فى  جدرالمحكن .

وأكد مراسل "صحراء ميديا" فى روصو أن الأجواء بدأت طبيعية ، فى ساعات التصويت الأولى ، مع غياب المراقبين، وممثلي خيار "لا"، عن أغلب المكاتب.

وتقاطع أغلب أحزاب المعارضة الموريتانية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتتهم الحكومة بتنفيذ انقلاب دستوري عبثي.

وتعول الحكومة على نسبة مشاركة عالية فى الاستفتاء، على تعديلات تلغي مجلس الشيوخ ، وتعدل العلم والنشيد، إضافة إلى جمع عدد من المؤسسات الدستورية.
 


الكلمات المفتاحية : الاستفتاء, التعديلات, الدستور
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