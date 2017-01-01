روصو: بدء محاكمة السناتور ولد غده (صور)





بدأت فى مدينة روصو اليوم الخميس ، جلسة محاكمة عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده ، ، وحضرت تشيكلة المحكمة ، التى تضم القاضي عبد الله ولد شماد ، رئيس المحكمة.



وتضم التشكلة الوكيل سيدي محمد ولد مولاي أحمد ، وكاتب الضبط الشيخ ولد محمد المختار .



و وحسب مراسل "صحراء ميديا" فان ملف ولد غده سيكون هو الرابع و الأخير ، وستتم محاكمة 3 أشخاص قبله بتهم تتعلق بالمخدرات والسرقة .



وحضر ولد غده فى سيارة شخصية مظللة ، وتم احتجازه فى غرفة خاصة فى انتظار تقديم ملفه أمام المحكمة .



وتجمهر أهالي ولد غده و عدد من النشطاء أمام قاعة المحكمة ورددوا عبارات " لا لخنق الحريات" ،و " الحرية لولد غده"، و " لا للظلم" .



ودخل إلى القاعة عدد من أعضاء المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة ، ورئيس المعارضة الديمقراطية الحسن ولد محمد ، وفريق الدفاع عن المتهم .



وسبق للنيابة أن أطلقت سراح السناتور ولد غده ، على أثر طلب من مجلس الشيوخ ، الغرفة العليا فى البرلمان الموريتاني ، لكن بعد أن انتهاء الدورة البرلمانية ، عادت السلطات لاعتقاله من جديد ، الجمعة الماضي .