روصو: بدء محاكمة السناتور ولد غده (صور)

بدأت فى مدينة روصو اليوم الخميس ، جلسة محاكمة عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده ، ، وحضرت تشيكلة المحكمة ، التى تضم القاضي عبد الله ولد شماد ، رئيس المحكمة.
وتضم التشكلة الوكيل سيدي محمد ولد مولاي أحمد ، وكاتب الضبط الشيخ ولد محمد المختار .
و وحسب مراسل "صحراء ميديا" فان ملف ولد غده سيكون هو الرابع و الأخير ، وستتم محاكمة 3 أشخاص قبله بتهم تتعلق بالمخدرات والسرقة .
وحضر ولد غده فى سيارة شخصية مظللة ، وتم احتجازه فى غرفة خاصة فى انتظار تقديم ملفه أمام المحكمة .
وتجمهر أهالي ولد غده و عدد من النشطاء أمام قاعة المحكمة ورددوا عبارات " لا لخنق الحريات" ،و " الحرية لولد غده"، و " لا للظلم" .
ودخل إلى القاعة عدد من أعضاء المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة ، ورئيس المعارضة الديمقراطية الحسن ولد محمد ، وفريق الدفاع عن المتهم .
وسبق للنيابة أن أطلقت سراح السناتور ولد غده ، على أثر طلب من مجلس الشيوخ ، الغرفة العليا فى البرلمان الموريتاني ، لكن بعد أن انتهاء الدورة البرلمانية ، عادت السلطات لاعتقاله من جديد ، الجمعة الماضي .
بعض النشطاء يتظاهرون قبل بدء المحاكمة
أعضاء المنتدى فى انتظار الدخول إلى المحكمة
عضو مجلس الشيوخ يوسف سيلا (يمين)