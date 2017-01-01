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روصو: بدء محاكمة السناتور ولد غده (صور)


روصو-صحراء ميديا
الخميس 13 يوليوز 2017 - 12:32



روصو: بدء محاكمة السناتور ولد غده (صور)
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بدأت فى مدينة روصو اليوم الخميس ، جلسة محاكمة عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده ، ، وحضرت تشيكلة المحكمة ، التى تضم القاضي عبد الله ولد شماد ، رئيس المحكمة.
 
وتضم التشكلة الوكيل سيدي محمد ولد مولاي أحمد ، وكاتب الضبط الشيخ ولد محمد المختار .
 
و وحسب مراسل "صحراء ميديا" فان  ملف ولد غده  سيكون هو الرابع و الأخير ، وستتم محاكمة 3 أشخاص قبله بتهم تتعلق بالمخدرات والسرقة .

وحضر ولد غده  فى سيارة شخصية مظللة ، وتم احتجازه فى غرفة خاصة فى انتظار تقديم ملفه أمام المحكمة .
 
وتجمهر أهالي ولد غده و عدد من النشطاء أمام قاعة المحكمة ورددوا عبارات " لا لخنق الحريات" ،و " الحرية لولد غده"، و " لا للظلم" .
 
ودخل إلى القاعة عدد من أعضاء المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة ، ورئيس المعارضة الديمقراطية الحسن ولد محمد ، وفريق الدفاع عن المتهم .
 
وسبق للنيابة أن أطلقت سراح السناتور ولد غده ، على أثر طلب من مجلس الشيوخ ، الغرفة العليا فى البرلمان الموريتاني ، لكن بعد أن انتهاء الدورة البرلمانية ، عادت السلطات لاعتقاله من جديد ، الجمعة الماضي .

بعض النشطاء يتظاهرون قبل بدء المحاكمة
بعض النشطاء يتظاهرون قبل بدء المحاكمة

أعضاء المنتدى فى انتظار الدخول إلى المحكمة
أعضاء المنتدى فى انتظار الدخول إلى المحكمة

عضو مجلس الشيوخ يوسف سيلا (يمين)
عضو مجلس الشيوخ يوسف سيلا (يمين)


الكلمات المفتاحية : روصو, محاكمة, موريتانيا, ولد غده
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