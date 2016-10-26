روصو تحتضن ملتقى تكوينيا لمحاربة التطرف



أطلقت الحكومة الموريتانية، بالتعاون مع اليابان، فى مدينة روصو جنوبي موريتانيا أعمال ملتقى تكويني لصالح منتديات الشباب في ولاية أترارزة، بد عم من برنامج الأمم المتحدة للتنمية.



ويسعى الملتقى الذى تشارك فيه المنتديات الجهوية، وأئمة المساجد، وشيوخ المحاظر، إلى محاربة التطرف وتعزيز المواطنة وتحصين الشباب ضد التطرف .



وقال والي اترارزة المساعد محمد الأمين ولد آباتي إن المتلقى يدخل فى إطار ما سماه اهتمام السلطات الرسمية بالشباب بوصفه دعامة أساسية لأي تنمية والحفاظ على مكتسبات الوطنية، وفق تعبيره.

من جهة أخرى، أعلن منسق البرنامج الوطني لترقية المواطنة لدى الشباب أحمد ولد بيني عن وضع استراتجية جديدة شاملة تهتم بتحسيس الشباب حول مخاطر التطرف بوصفه دخيلا على دين المجتمع وأخلاقه، وفق تعبيره.

