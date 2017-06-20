روصو: تخرج الدفعة الثالثة من الممرضين



احتضنت مدرسة الصحة العمومية بروصو صباح اليوم الثلاثاء, حفل تخرج الدفعة الثالثة من ممرضي الدولة, والقابلات والدفعة الخامسة من الممرضين الاجتماعيين.



وتضم الدفعة 23 ممرض دولة, و 17 قابلة و35 ممرضا اجتماعيا.



وقال الأمين العام لوزارة الصحة احمد ولد اجه, في كلمة بالمناسبة ,إن الوزارة تعمل على دعم الكادر البشري ، لتغطية النقص المسجل على مستوى المرافق الصحية في عموم البلاد, استجابة لمتطلبات الألفية الثالثة كما رسمتها المنظمات الأممية.



وأوضح مدير مدرسة الصحة العمومية بروصو محمدي ولد أحمد حيدره أن المؤسسة تعمل منذ إنشائها سنة 2011، على المساهمة في توفير طواقم صحية مؤهلة للرفع من التغطية الصحية في البلاد.



وشكر طاقم التدريس على عمله الدؤوب الذي جمع بين التأطير المعرفي والتكوين المهني داعيا الخريجين إلى المساهمة في الرفع من المستوى الصحي للبلاد، وفق تعبيره.



وتم خلال الحفل تقديم جوائز قيمة للأوائل من الخريجين، بحضور والي اترارزة صيد الحسن صل والسلطات الإدارية والأمنية والطواقم الصحية في الولاية.