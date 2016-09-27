روصو: توقف حركة الشحن بين موريتانيا والسنغال



توقفت حركة الشحن عبر نهر السنغال، ما بين مدينتي روصو الموريتانية والسنغالية، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن علقت شاحنة كبيرة على متن العبارة التي تربط بين الضفتين.



وقال مراسل "صحراء ميديا" في المدينة إن شاحنة كبيرة محملة بالبضائع علقت في "العبارة" صباح اليوم، ما أسفر عن توقف حركة الشحن.



ونقل المراسل عن مصادر في "العبارة" أن "شركة معديات موريتانيا" التي تتولى الإشراف على العبارة، بدأت في عملية تفريغ الشاحنة حتى تتمكن من مغادرة العبارة.



من جهة أخرى منعت الشركة سيارات الشحن الكبيرة من الصعود على متن العبارة الثانية المخصصة لنقل الأشخاص والسيارات الصغيرة.



وتكررت مثل هذه الحوادث عدة مرات في روصو، وذلك بسبب الحمولة الزائدة للشاحنات، وفق ما تتحدث عنه المصادر المحلية في المدينة.



وتمتلك السلطات الموريتانية "عَبّارتين"، هدية من ألمانيا منتصف السبعينيات من القرن الماضي، وتتولى شركة معديات موريتانيا تسييرهما.

