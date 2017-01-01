روصو: جلسة محاكمة استعجالية لـ"ولد غده"



أفادت مصادر خاصة لـ"صحراء ميديا" أن السلطات القضائية قد تعقد جلسة محاكمة استعجالية للسيناتور المعتقل منذ يوم الجمعة محمد ولد غده، والذي أحيل مساء أمس الاثنين إلى السجن المدني بتهمة "القتل والتسبب في الجرح والسياقة بلا تأمين".



وقالت هذه المصادر إن الدورة الجنائية التي افتتحت أمس الاثنين لم تكن قد برمجت ضمن جلساتها واحدة خاصة بالسيناتور المعارض.



ولكن المصادر أشارت إلى أن السلطات القضائية تستعد لعقد جلسة استعجالية خاصة بولد غده يوم الخميس المقبل، تصدر فيها الحكم عليه.



وكان ولد غده قد اعتقل يوم الجمعة الماضي على خلفية حادث سير أودى بحياة شخصين وإصابة شخص ثالث، فيما أعلن السيناتور أنه سيعوض الضحايا وفق القانون والشرع.

