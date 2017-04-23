روصو: سرقوا محل "الموضة" وأخذوا معهم الكاميرا



شهدت مدينة روصو، جنوبي موريتانيا على الحدود مع السنغال، عمليات سرقة وصفت بـ"المنظمة" وطالت المحلات التجارية في الأسواق وبعض الشركات العمومية.



وقال مراسل "صحراء ميديا" في المدينة إن محلاً تجارياً لبيع الملابس الجاهزة في السوق المركزي للمدينة، تعرض فجر اليوم الأحد لعملية سرقة منظمة.



وأضاف المراسل نقلاً عن مصادر محلية أن منفذي عملية السرقة استولوا على كميات من البضائع، كما أخذوا معهم "كاميرا مراقبة" كانت مثبتة في المحل.



من جهة أخرى تعرض مقر الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" في المدينة للسرقة فجر أول أمس الجمعة.



وتشير المصادر الأمنية إلى أن عمليات السرقة التي تحدث في المدينة تجري كلها مع ساعات الفجر الأولى.



وتتزايد عمليات السرقة في المدينة رغم الجهود التي تقول السلطات إنها تبذلها من أجل الحد من انتشار الجريمة في المدينة التي تعد مركزاً تجارياً ومعبراً حدودياً مهماً.

