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روصو: ورشة حول مكافحة الجريمة الإلكترونية‎


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 6 أبريل 2017 - 18:23



روصو: ورشة حول مكافحة الجريمة الإلكترونية‎
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انطلقت صباح اليوم الخميس، في مدينة روصو جنوبي موريتانيا، أعمال ورشة حول تقنيات الاتصال والجريمة الإلكترونية بإشراف من مشروع مكافحة التطرف لدى الشباب والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
 
وتهدف الورشة التي ستستمر 10 أيام حسب المندوب الجهوي للشباب والرياضة في ولاية اترارزة إلى "تطوير القدرات الشبابية وتعزيز المواهب لتوظيفها وتوجيهها لترقية المواطنة ومكافحة الغلو والتطرف".
 
ويشارك في الورشة عشرون شابا يستفيدون من التكوين في مجال المعلوماتية وتقنيات الاتصال.
 
وكان المشروع قد أشرف قبل أشهر على تنظيم أيام جهوية لتطوير القدرات الشبابية شملت كافة الولايات في الداخل.
 


الكلمات المفتاحية : روصو, معلوماتية, ورشة
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