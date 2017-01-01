روصو: ولد غدة يمثل أمام المحكمة الخميس المقبل



حددت الغرفة الجزائية بمدينة روصو جنوبي موريتانيا يوم الخميس المقبل لجلسة محاكمة عضو مجلس الشيوخ (الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني) محمد ولد غدة.



وأكد مصادر قضائية في تصريح ل"صحراء ميديا" أن رئيس الغرفة الجزائية أمر بجدولة ملف السناتور محمد ولد غدة في جلسة المحكمة المنعقدة يوم الخميس المقبل الساعة العاشرة صباحا ما لم يتنافى الموعد المحدد وأي مانع قانوني يحول دونه.



وأضاف أن سبب تعليق اعتقال عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غدة كان تمكينه مؤقتا من مزاولة مهامه أثناء انعقاد الدورة البرلمانية، "وبعد انتهاء الدورة البرلمانية يزول سبب التعليق ".



وأحالت السلطات مساء الجمعة عضو مجلس الشيوخ السناتور المعارض محمد ولد غده إلى السجن المدني فى مدينة روصو، جنوبي موريتانيا، بعد أن اعتقلته فرقة من الدرك من منزله فى العاصمة نواكشوط

