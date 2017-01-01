روصو: يوم للتوعية بمكافحة المخدرات في المدارس



أطلقت وزارة التهذيب الوطني ورابطة العمد الموريتانيين اليوم الإثنين روصو يوما تحسيسيا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في الوسط المدرسي.



وكان الرئيس الموريتاني قد حذر مايو من العام الماضى من انتشار المخدرات فى أوساط التلاميذ، داعيا خلال خطابه بالنعمة شرقي موريتانيا آباء التلاميذ إلى مساعدة الدولة فى محاربة تفشي المخدرات فى المدارس.



وتقول وزارة التهذيب الوطنى إنها تنفذ حملات تحسيسية فى ولايات نواكشوط وتيرس الزمور، واترارزة وداخلت نواذيبو ولعصابه، لإشاعة الوعي في الوسط المدرسي بخصوص مخاطر المخدرات وتأثيراتها العقلية.



وطالبت الوزارة رابطات آباء ووكلاء التلاميذ وممثلي المجتمع المدني بالمساهمة الإيجابية في هذه الحملة من أجل بناء موريتانيا بلا مخدرات.

