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ريال مدريد يؤكد تفوقه باللقب الأوروبي الـ12


صحراء ميديا + وكالات
السبت 3 يونيو 2017 - 21:22



ريال مدريد يؤكد تفوقه باللقب الأوروبي الـ12
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احتفظ فريق ريال مدريد الاسباني بقيادة مدربه زين الدين زيدان، بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتغلبه على فريق يوفنتوس الإيطالي.
 
وانتهت المباراة التي احتضنتها مدينة كارديف ببريطانيا، بفوز النادي الاسباني بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.
 
تقدم كرستيانو رونالدو للريال في الدقيقة 20، وتعادل اللاعب ماريو ماندزوكيتش في الدقيقة 27، وأحرز البرازيلي كاسيميرو الهدف الثاني للميرنجي في الدقيقة 61.
 
في الدقيقة 64 سجل رونالدو الهدف الثالث لريال مدريد والثاني له في المباراة ليصبح هدافا لهذه النسخة من البطولة بـ12 هدفا، متفوقا على الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، الذي يملك 11 هدفا.
 
واختتم ماركو أسينسيو مهرجان الأهداف للريال في الدقيقة 90 بإحرازه الهدف الرابع، ليتوج ريال مدريد بالبطولة للعام الثاني على التوالي تحت قيادة مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان.
 
وتعرض لاعب يوفنتوس الكولومبي خوان كوادرادو للطرد في الدقيقة 84 لحصوله على إنذارين.
 


الكلمات المفتاحية : رياضة, كرة القدم
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