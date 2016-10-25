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زامبيا ترغب بالاستثمار في الصيد البحري الموريتاني


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 25 أكتوبر 2016 - 15:00



زامبيا ترغب بالاستثمار في الصيد البحري الموريتاني
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 كشف السفير الزامبي في موريتانيا سلمون جيري، اليوم الثلاثاء، رغبة المستثمرين الزامبيين في الاستثمار بموريتانيا، خصوصا في مجال الصيد البحري

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زامبيا لتعزيز العلاقات مع موريتانيا، خدمة لمصالحهما المشتركة.

وكان السفير الزامبي قد سلم صباح اليوم الثلاثاء أوراق اعتماده للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بصفته سفيرا لبلاده في نواكشوط

ويعد هذا خامس سفير يتسلم الرئيس الموريتاني أوراقه خلال اليوم الثلاثاء، بعد كل من سفير مصر العربية، وتونس وإيران والإكوادور


الكلمات المفتاحية : استثمارات, الصيد, زامبيا


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