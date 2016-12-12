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الاثنين 12 ديسمبر - 20:46
Sahara Media Agency : شمال مالي: قوة "برخان" تطالب سكان عدة قرى بإخلائها https://t.co/aJayYnJeMj
الاثنين 12 ديسمبر - 20:46
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زعماء غرب أفريقيا إلى غامبيا للوساطة فى الأزمة


صحراء ميديا + وكالات
الاثنين 12 ديسمبر 2016 - 19:39



زعماء غرب أفريقيا إلى غامبيا للوساطة فى الأزمة
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يستعد رؤساء ليبيريا ونيجيريا وسيراليون وغانا إلى  السفرغدا الثلاثاء إلى غامبيا في مسعى لحمل الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامى على قبول هزيمته في الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الجاري.
 
وكان ائتلاف المعارضة الذي يدعم الرئيس المنتخب في جامبيا أداما بارو طالب جامع في وقت سابق اليوم الاثنين بالتنحي على الفور وتسليم السلطة.
 
ويعتزم جامع الطعن على هزيمته في الانتخابات أمام المحكمة العليا.
 
وقال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيناقش في وقت لاحق اليوم الاثنين رفض جامع التنحي عن السلطة وهي الخطوة التي ندد بها المجلس المؤلف من 15 دولة يوم السبت الماضي.
 
وكان جامى قد أقر سريعا بهزيمته أمام بارو بعد الانتخابات التي جرت في الأول من الشهر الحالي، لكنه عاد وطعن في النتائج يوم الجمعة في إجراء لاقى انتقادات دولية.
 


الكلمات المفتاحية : المعارضة, انتخابات, جامي, غامبيا


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