زعيم المعارضة: الحكومة تعرقل المؤسسة و تقلص ميزانيتها

عودة الصلاحي وحمى الذهب وقمة نواكشوط (أحداث 2016)

عشرات القتلى فى هجوم دام على ملهى بإسطنبول

الاستقلال يثنى على الملك ويقلص صلاحيات شباط

آمال علمية تنتظر التحقق خلال العام المقبل

شباط يتجاهل تصريحاته عن موريتانيا وينتقد أحزابا مغربية

موريتانيا: ميزانية الوزارة الأولى أمام مجلس الشيوخ

كازنوف: نخوض حربا طويلة ضد "الإرهاب" بأفريقيا

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

وداع موسم الربيع

محمد ولد بتار
وداع موسم الربيع
  أشرف موسم الذكريات الطيبة لهذا العام على نهايته، وأخذت قوافل الخير تشد بُجر الحقائب على نجب

في رحيل سي عبد الرحمن بنعمر/ محمد بنمبارك

محمد بنمبارك
في رحيل سي عبد الرحمن بنعمر/ محمد بنمبارك
رحيل أيقونة وعميد الأسرة الدبلوماسية المغربية، سي عبد الرحمن بنعمر   رزئت الأسرة الدبلوماسية

الجالية الموريتانية بواشنطن ترد على وزير المالية

سعدنا ولد حمادي - الجالية الموريتانية بواشنطن
الجالية الموريتانية بواشنطن ترد على وزير المالية
استوقفني رد وزير المالية على ما يبدو أنه سؤال بخصوص بيع منزل السفير الموريتاني في واشنطن، والحقيقة

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     
Sahara Media Agency : زعيم المعارضة: الحكومة تعرقل المؤسسة و تقلص ميزانيتها https://t.co/Wa9LzmqSLF
الاحد 1 يناير - 09:12
Sahara Media Agency : عودة الصلاحي وحمى الذهب وقمة نواكشوط (أحداث 2016) https://t.co/i9YuvcfJNO
الاحد 1 يناير - 05:10
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

زعيم المعارضة: الحكومة تعرقل المؤسسة و تقلص ميزانيتها


نواكشوط - صحراء ميديا
الاحد 1 يناير 2017 - 08:00



زعيم المعارضة: الحكومة تعرقل المؤسسة و تقلص ميزانيتها
مواضيع ذات صلة

كشف زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية الحسن ولد محمد  عن أن الحكومة تضع عراقيل وصفها بالكبيرة أمام المؤسسة منذ تسلم حزب تواصل المنتمى إليه زعامتها.

و أكد ولد محمد أمام شورى حزب  تواصل أن "النظام بعد أن أخر إجراءات التنصيب لمدة سنة و عطلت جل القوانين المنظمة لها عمدت إلى تقليص ميزانية المؤسسة حتى لم تعد كافية لتغطية الرواتب و إيجار المقر".

و ذكر الزعيم أنهم أرسلوا عدة رسائل احتجاج للنظام لكن دون تجاوب كما أرسلوا رسائل إلى الوزراء حول الملفات التي يديرونها لكن لم يتجاوب معهم سوى وزير واحد في قضية التلوث البيئي.

و كشف الزعيم الحسن عن رفض الوزارة الأولى تمكين المؤسسة من الرقابة على العمل الحكومي من خللا خبراء من المعارضة، مؤكدا أن الوزارة قالت إن المؤسسة غير معنية بموضوع الرقابة  ورفضت ولوجها للمعلومات.

وأكد الزعيم أن المؤسسة احتجت عند المجلس الدستوري على تصرفات الرئاسة و الحكومة، دون  إبداء أي تجاوب مع احتجاجاتهم.

وشدد ولد محمد على أن المؤسسة لم يبق لها في ظل هذه الظروف غير البيانات إضافة إلى إنجازات مهمة في مجال التسيير من قبيل جعل المؤسسة في مقر لائق مجهز و إطلاق موقع إلكتروني و صفحة على الفيس بوك.
 


الكلمات المفتاحية : الحسن ولد أحمد, الحكومة, المعارضة


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة