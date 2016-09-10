الجيش المالي يعلن مقتل اثنين من جنوده في كمين

زعيم المعارضة في مالي يدعم تأجيل الانتخابات البلدية

موريتانيا: تعيين عضو جديد في المجلس الدستوري

لأول مرة منذ عقود.. مفتي السعودية لن يلقي خطبة الحج

جمعية حماية المستهلك تكشف خدع بائعي الأضاحي

المغرب يدين "دعوات العنف" بالغابون ويدعو لـ"ضبط النفس"

موريتانيا: العامل البشري وراء 87% من حوادث السير

هيئة الرحمة تستعرض أهدافها الخيرية في مدريد

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

لغز أزواد

عبد الله الشريف
لغز أزواد
إذ كنا صغارا كان لغز البطات الثلاث متداولاً بيننا وهو بالحرف الواحد يقول إن ثلاث بطات سائرات في

دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"

المختار ولد داهي: سفير سابق
دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"
كان لي شرف و "تَرَفُ" المشاركة في حلقة من برنامج " الرأي السياسي" واسع المشاهدة،"تجديدي المقاربة"

مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!

المختار ولد داهي: سفير سابق
مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!
أكيد أن القطاع الوزاري المكلف بالثقافة عاكف علي تحضير النسخة السادسة من المهرجان الثقافي السنوي

الشُرُوطُُ الخَمْسَةُ "لِصِحًةِ" الحِوَار السِيًاِسِيِ

المختار ولد داهي: سفير سابق
الشُرُوطُُ الخَمْسَةُ "لِصِحًةِ" الحِوَار السِيًاِسِيِ
عاد الحديث مجددا عن استعجالية تنظيم حوار سياسي جامع بين " الخُلَطَاءِ السياسيين" الوطنيين ابتغاء

أي نتائج تنتظر من الحوار؟

الأستاذ : أمين ولد عبد الله
أي نتائج تنتظر من الحوار؟
منذ أشهر لايزال الحوار الذي يجب أن يضم السلطة والقوى الحية في البلد (المجتمع المدني والنقابات
Sahara Media Agency : المغرب يدين "دعوات العنف" بالغابون ويدعو لـ"ضبط النفس" https://t.co/3epPRU61eZ
السبت 10 سبتمبر - 15:17
Sahara Media Agency : Mauritanie : des parlementaires rejettent les déclarations iraniennes à propos du pèlerinage https://t.co/uPPzSAJJVw
السبت 10 سبتمبر - 13:42
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

زعيم المعارضة في مالي يدعم تأجيل الانتخابات البلدية


باماكو - صحراء ميديا
السبت 10 سبتمبر 2016 - 16:22



زعيم المعارضة في مالي يدعم تأجيل الانتخابات البلدية
مواضيع ذات صلة

قال زعيم المعارضة في دولة مالي إنه يدعم تأجيل الانتخابات البلدية المزمع تنظيمها يوم 20 نوفمبر المقبل، وذلك بسبب انعدام الأمن في وسط وشمال البلاد، حيث تضاعفت وتيرة الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة.
 
وجاءت تصريحات زعيم المعارضة في مالي سوميلا سيسي، بعيد لقاء جمعه بالرئيس إبراهيما ببكر كيتا في القصر الرئاسي بباماكو.
 
وقال سيسي في تصريح صحفي: "خلال ثلاث ساعات من المباحثات، ناقشنا جميع المشاكل: غياب الحوار، ضرورة تنظيم مشاورات وطنية، بالإضافة إلى الوضع الصعب في الشمال".
 
وأضاف سيسي الذي يرأس حزب الاتحاد من أجمهورية والديمقراطية: "اليوم نحن قلقون جداً، خاصة فيما يتعلق بشمال ووسط البلاد، إننا نستعد للدخول في مرحلة انتخابية والتي ستخلق هي الأخرى توترات جديدة".
 
وتفتح تصريحات زعيم المعارضة الباب أمام الجدل في الشارع المالي والساحة السياسية بخصوص موعد تنظيم الانتخابات البلدية، والتي كان من المفترض أن تنظم عام 2014 ولكنها تأجلت بحجة انعدام الأمن.
 


الكلمات المفتاحية : أزواد, انتخابات, باماكو, مالي


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة