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زعيم المعارضة: ولد غده يتعرض لمحاكمة سياسية


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 13 يوليوز 2017 - 20:16



زعيم المعارضة: ولد غده يتعرض لمحاكمة سياسية
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قال زعيم المعارضة الديمقراطية الحسن ولد محمد مساء اليوم الخميس إن السناتور محمد ولد غده يتعرض لمحاكمة سياسية عقابا له على مواقفه المناهضة للنظام الحالي.

وأضاف ولد محمد في إيجاز صحفي إن ولد غده يتعرض للمضايقة على خلفية آرائه المناهضة لنظام ولد عبد العزيز، "والتي كان آخرها ترؤسه للجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في تهم فساد طالت العديد من الصفقات العمومية، ودوره البارز في إسقاط الشيوخ للتعديلات الدستورية".

وزار وفد من مؤسسة المعارضة الديمقراطية اليوم السناتور محمد ولد غده في معتقله للتعبير له عن تضامن ومساندة  مؤسسة المعارضة،  وقال الوفد إنه لاحظ مستوى شديدا من الإعياء والتعب بادي على ولد غدة  "بسبب الإضراب عن الطعام وظروف الاعتقال".


الكلمات المفتاحية : المعارضة, محاكمة, محمد ولد غده
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