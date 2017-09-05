"تواصل" يطالب بالتدخل العاجل لدعم المتضررين من العواصف

تساقط كميات من الأمطار على سبع ولايات موريتانية

موريتانيا: تشكيل لجان لتقييم أضرار عواصف لبراكنة ولعصابة

موريتانيا: حزب معارض يتهم النظام بتجاهل ضحايا العواصف

زعيم المعارضة يتهم السلطات بالتأخر فى إنقاذ ضحايا العواصف الرملية

الحزب الحاكم يعزي في ضحايا العواصف في لبراكنة ولعصابة

المعلومة بنت الميداح : تم وضعي تحت الإقامة الجبرية

موريتانيا: عودة أعضاء مجلس الشيوخ للاعتصام أمام المبنى

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد
Sahara Media Agency : عدد من الشيوخ يعتصمون أمام مبنى مجلس الشيوخ https://t.co/2oWmg8Yln6
الثلاثاء 5 سبتمبر - 17:20
Sahara Media Agency : Sit-in des sénateurs devant l’hémicycle de la chambre https://t.co/gL8eAqsBKc
الثلاثاء 5 سبتمبر - 16:08
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

زعيم المعارضة يتهم السلطات بالتأخر فى إنقاذ ضحايا العواصف الرملية


نواكشوط-صحراء ميديا
الثلاثاء 5 سبتمبر 2017 - 15:24



زعيم المعارضة يتهم السلطات بالتأخر فى إنقاذ ضحايا العواصف الرملية
مواضيع ذات صلة


قال  زعيم المعارضة الديمقراطية الحسن ولد محمد اليوم الثلاثاء إن السلطات الموريتانية تأخرت فى التدخل لمؤازرة ضحايا العواصف الرملية التى ضربت ولايات لعصابة ولبراكنه .

ودعا ولد محمد فى تدوينة على صفحته الشخصية فى "الفيسبوك "  السلطات للتدخل الفوري والقوي لمؤازرة المتضررين وتعويضهم المادى والمعنوي بالإضافة إلى رسم خطط لمواجهة مثل هذه الكوارث فى المستقبل.

وقدم زعيم المعارضة تعازيه لأهالي الشهداء راجيا لهم الرحمة ولذويهم الصبر والأجر وللجرحى الشفاء الذى لايغادر سقما،حسب التديونة .

ولقي  9 أشخاص مصرعهم جراء عاصفة رملية ضربت منطقة "بوغي" ، أدت لانهيار منازل كانوا بداخلها  ،  كما لقي 5 أشخاص مصرعهم فى مقاطعة كيفة .


الكلمات المفتاحية : امطار, كارثة, موريتانيا
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة