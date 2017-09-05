زعيم المعارضة يتهم السلطات بالتأخر فى إنقاذ ضحايا العواصف الرملية





قال زعيم المعارضة الديمقراطية الحسن ولد محمد اليوم الثلاثاء إن السلطات الموريتانية تأخرت فى التدخل لمؤازرة ضحايا العواصف الرملية التى ضربت ولايات لعصابة ولبراكنه .



ودعا ولد محمد فى تدوينة على صفحته الشخصية فى "الفيسبوك " السلطات للتدخل الفوري والقوي لمؤازرة المتضررين وتعويضهم المادى والمعنوي بالإضافة إلى رسم خطط لمواجهة مثل هذه الكوارث فى المستقبل.



وقدم زعيم المعارضة تعازيه لأهالي الشهداء راجيا لهم الرحمة ولذويهم الصبر والأجر وللجرحى الشفاء الذى لايغادر سقما،حسب التديونة .



ولقي 9 أشخاص مصرعهم جراء عاصفة رملية ضربت منطقة "بوغي" ، أدت لانهيار منازل كانوا بداخلها ، كما لقي 5 أشخاص مصرعهم فى مقاطعة كيفة .