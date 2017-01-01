زعيم المعارضة يطالب بالإفراج الفوري عن ولد غدة





طالب زعيم المعارضة الديمقراطية في موريتانيا الحسن ولد محمد اليوم الأحد ما سماه "السلطات العليا" بالإفراج الفوري عن السناتور محمد ولد غدة والاعتذار له، ولما يرمز إليه.





وقال ولد محمد في تدوينة له على "الفيس بوك" إنه يحمل السلطات كامل المسؤولية حول ما يتعرض له السناتور محمد ولد غدة، مضيفا أنه "يجدد تضامنه معه ومع عائلته الكريمه".





وأكد زعيم المعارضة أن النظام لديه مسلكيات "سيئة"، من بينها مسلك تصفية الحسابات مع معارضيه والانتقام منهم، ومضايقتهم ومحاصرتهم، "ويبدو أن نصيب السناتور محمد ول غده من ذلك كان نصيبا وافرا، حيث اعتقل مرارا لكن خطورة الاعتقال الأخير فاقت كل شىء" بحسب تعبيره.





وكان عدد من أفراد الأمن الموريتاني اقتاد ، مساء الخميس، عضو مجلس الشيوخ الموريتاني محمد ولد غده من منزله في العاصمة نواكشوط، بعد منع السلطات له من عبور الحدود الجنوبية للبلاد باتجاه السنغال.

