زعيم المعارضة يفوز بانتخابات الرئاسة في غانا



أعلنت رئيسة اللجنة الانتخابية في غانا، مساء اليوم الجمعة، فوز زعيم المعارضة نانا أكوفو-أدو في انتخابات الرئاسة التي أجريت الأربعاء الماضي، على منافسه الرئيس المنتهية ولايته جون ماهاما الذي كان مترشحا لولاية رئاسية ثانية.



وقالت شارلتوت أوسي، رئيسة اللجنة الانتخابية في مؤتمر صحفي بالعاصمة الغانية أكرا، "من واجبي ومن سلطتي أن أعلن نانا أكوفو-أدو رئيسا منتخبا لغانا".



وفي السياق ذاته، قال مساعد لزعيم المعارضة الفائز، إن رئيس غانا ماهاما أقر بهزيمته في الانتخابات.



من جهة أخرى كان الحزب الوطني الجديد المعارضة قد دعا ماهاما إلى إعلان الهزيمة في الانتخابات الأخيرة، الأمر الذي وصفه فريق حملة الرئيس بالخيانة.



وقال الحزب الوطني الجديد إن "مرشحه نانا أكوفو أدو فاز بنسبة 52 في المائة من الأصوات مقابل 44.8 في المائة لماهاما"، وفقا لحساباته الخاصة لنتائج الانتخابات.

