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زوج ضحية حادث ولد غده يسحب شكواه من الملف


روصو-صحراء ميديا
الخميس 13 يوليوز 2017 - 17:29



زوج ضحية حادث ولد غده يسحب شكواه من الملف
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أعلن محمد ولد لغظف، محامي الدفاع المدني فى قضية السناتور محمد ولد غده انسحابه من القضية ، بعد أن غير موكله(الزوج السابق للضحية)  موقفه ، واعترف بتسلمه مبلغا كدية ، وتركة لولده .

واعترف زوج السيدة التى توفيت فى الحادث ، بتسلمه مبلغ 627000أوقية  من طرف عضو مجلس الشيوخ ، 500 ألف أوقية منها كدية ، و 127000تركة للطفل .

و أكد زوج الضحية الأخير و أخوها عفوهم أمام المحكمة ، مشيرين إلى أنهم سلموا زوج الضحية الأول المبلغ المذكور .

وحسب مراسل "صحراء ميديا" فى روصو فقد قام  قاضي التحقيق بتعليق  الجلسة إلى أن ينظر فى القضية.

وكانت النيابة العامة قد طالبت بالسجن النافذ لمدة سنة في حق عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غدة وتغريمه، وذلك  طبقا للمادتين 295 و 296 من قانون الجنايات.
 
وبدأت اليوم في روصو محاكمة السيناتور ولد غدة وسط حضور بعض اعضاء مجلس الشيوخ وممثلين عن المنتدي الوطني للديمقراطية والوحدة، بتهم القتل غير العمد والسياقة بدون أوراق تأمين


الكلمات المفتاحية : روصو, موريتانيا, ولد غده
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