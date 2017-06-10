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زويرات: الدرك يحبط تهريب كميات من الأدوية


زويرات - صحراء ميديا
السبت 10 يونيو 2017 - 10:35



زويرات: الدرك يحبط تهريب كميات من الأدوية
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أحبطت فرقة من الدرك الموريتاني بمدينة ازويرات شمالي موريتانيا ليلة الجمعة/ السبت تهريب كمية من الأدوية قادمة من المخيمات الصحراوية باتجاه ازويرات.
 
 وأوقفت الفرقة شخصين كانا على متن السيارة التي ضبطت فيها الأدوية أحدهما موريتاني، والثاني من المخيمات الصحراوية كان يقود السيارة.

 وأسفرت عملية التفتيش وفقا لمراسل صحراء ميديا فى المدينة عن العثور على وحدتي تبريد مليئة بالأدوية و11 كيسا من الأدوية.
وتم ضبط السيارة بعد اشتباه دورية من الدرك فى حمولة السيارة قرب منطقة كلب الغين، والتى كانت تسير دون تشغيل الأضواء.
 


الكلمات المفتاحية : الدرك, المخدرات, تفتيش, تهريب
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