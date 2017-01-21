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زويرات: عرائض مطلبية لعمال النظافة وتلويح بالإضراب


زويرات - صحراء ميديا
السبت 21 يناير 2017 - 00:12



زويرات: عرائض مطلبية لعمال النظافة وتلويح بالإضراب
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وجهت  ست مركزيات نقابية موريتانية عريضة لشركات التنظيف العاملة في مدينة زويرات شمالي موريتاينا، تضمن مطالب لتحسين ما وصفتها بالأوضاع الصعبة لعامل النظافة فى المدينة.

ومن بين المطالَب أيضا، منح مبالغ إضافية تشجيعية، وملفات سنوية على غرار عمال سنيم وزيادة عامة في الأجور تصل 50 فى المائة، والاستفادة من خدمات التأمين الصحي، ومنح علاوة للعزلة وانسيابية الترقية في صفوف العمال.

وترتبط شركات النظافة بعقود عمل مع شركة سنيم بموجب اتفاق لتسوية وضعية عمال الجرنالية أشرفت عليها لجنة حكومية، غير أن هذه الطبقة ترى أن الشركات تتلكأ في الوفاء بالتزاماتها فيما ترى الشركات أنها ملتزمة ببنود عقود العمل التي تربطها بهم.

وتعتزم المركزيات النقابية الستة وفقا لمراسل صحراء ميديا فى المدينة، تنظيم مهرجان عمالي اليوم  السبت على أن توجه الإثنين القادم إشعارا بإضراب عن العمل.
 


الكلمات المفتاحية : اسنيم, إضراب, العمال, النظافة, النقابات


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