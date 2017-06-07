زويرات: فرنسا تدرب عناصر من الدرك والشرطة



بدأت الشرطة الفرنسية، اليوم الأربعاء، تدريب أفراد من الشرطة والدرك الموريتانيين بمدينة زويرات شمالي موريتانيا.



وقال مراسل "صحراء ميديا" في الولاية، إن عناصر من الشرطة الفرنسية يجرون عمليات تدريب في مطار زويرات على الطرق المتبعة للتعامل مع المسافرين المطارات الدولية.



ويشمل التكوين تسجيل المسافرين، وطريقة التدقيق في أمتعتهم، إضافة إلى إجراءات لوجستية لها علاقة بأمن المطارات.



وستجتمع وفقا للمصدر ذاته، البعثة الأمنية الفرنسية برؤساء الأجهزة الأمنية فى قطاعي الدرك والشرطة العاملين في مطار ازويرات.



وترتبط موريتانيا باتفاقيات أمنية مع فرنسا بخصوص مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، كما تشرف القوات الفرنسية على تكوين قوات من الجيش الموريتاني سنويا.

