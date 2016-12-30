زويرات: وفاة منقبين عن الذهب جراء حادث سير



توفي مواطن موريتاني، وآخر سوداني اليوم يعملان فى مجال التنقيب عن الذهب، إثر انقلاب سيارة كانت تقلهما ومجموعة من المنقبين عن الذهب بولاية تيرس زمور شمالي موريتانيا.



وأصيب ثلاثة سودانيين بجروح وصفت مصادر طبية تحدثت لمراسل صحراء ميديا بزويرات، جروحهم بالطفيفة.



ووقع الحادث صباح اليوم الجمعة فى منطقة صحراوية تبعد عن مدينة زويرات عاصمة الولاية ب 250 كلمترا.



وتوفي فى وقت سابق مواطن سوداني جراء إطلاق الجيش الموريتاني النارعلى عدد من سيارات المنقبين عن الذهب بعد دخولهم المنطقة المحظورة عسكريا بولاية تيريس زمور.

