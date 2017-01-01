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زويرات: 66 مكتبا للاقتراع تفتح أبوابها وسط حراسة مشددة


زويرات - صحراء ميديا
السبت 5 غشت 2017 - 08:56



زويرات: 66 مكتبا للاقتراع تفتح أبوابها وسط حراسة مشددة
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فتحت اليوم السبت مكاتب التصويت أبوابها في مدينة ازويرات، عاصمة ولاية تيرس الزمور في اقصي الشمال الموريتاني، أمام الناخبين للتصويت على التعديلات الدستورية المقترحة.

 وأكد مراسل صحراء ميديا فى المدينة أن المكاتب فتحت فى التوقيت المحدد، وسط حراسة أمنية مشددة.

 واقتصر تمثيل الاحزاب المشاركة على حزبي الاتحاد من أجل الجمهورية، وحزب التحالف الشعبي التقدمي، مع غياب للمراقبين وممثلي خيار "لا".

ويبلغ عدد الناخبين في ولاية تيرس الزمور 31571 ناخبا موزعين على 66 مكتبا للتصويت، منها 46 على مستوي ازويرات.

و يبلغ عدد المسجلين على اللائحة فى بلدية زويرات20693 ناخبا ، و4196 فى بلدية أفديرك ستصوت فى تسعة مكاتب، إضافة إلى 6682 ناخب سيدلون بأصواتهم فى 15 مكتبا في بير أم كرين.
 


الكلمات المفتاحية : الاستفتاء, التعديلات
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