زيادة حصة موريتانيا من الحجاج الموسم المقبل





أعلنت السلطات السعودية اليوم الأربعاء، عن زيادة حصة موريتانيا من الحجاج للموسم المقبل، لتصل إلى 3200 حاج.





ويقضي القرار السعودي بزيادة حصة موريتانيا من الحجاج بـ 508 حجاج، لتصل إلى 3200 حاج، بدلا من 2692 حاجا.





وبهذه الزيادة ستعود الحصة الموريتانية، إلى ما كانت عليه قبل العام 2012 ، حين تقرر تقليصها بفعل التوسعة الجارية في الحرم المكي.





وجاء الإعلان عن زيادة الحجاج الموريتانيين خلال اجتماع عقده صباح اليوم الاربعاء، وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الموريتاني أحمد ولد اهل داود، مع وزير الحج السعودي محمد صالح بن طاهر بنتن بمدينة جدة السعودية.