زيادة حصة موريتانيا من الحجاج الموسم المقبل

موريتانيا بالمرتبة 142 عالميا في محاربة الفساد

الجولة الأخيرة من الصراع على بطاقات ربع النهائي

مدير "سنيم" يعين مستشارا جديدا بالشركة

الرئيس الغامبي الجديد في بانجول غداً الخميس

بيرام: النضال مقبول كل ما بقي في حدود الشرع

ملاحظات حول الوساطة الموريتانية في غامبيا

موريتانيا: أسرة تتبرأ من ابنها المتهم في جريمة قتل

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

ملاحظات حول الوساطة الموريتانية في غامبيا

محمد سالم الشيخ
ملاحظات حول الوساطة الموريتانية في غامبيا
لا مندوحة من الاعتراف أن الجهد الذي قامت به موريتانيا ممثلة في رئيسها لنزع فتيل الحرب أو التدخل

الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة

أحمد ولد ألبو قاض موريتاني
الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة
  لئن كانت نهاية سنة 2005 في موريتانيا قد شكلت بداية تحول إصلاحي شامل في

انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !

حمود الفاظل
انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !
لا نعمة تكافئ تنفس الهواء الطّلق بلا منّة من أحد، ولا شيء أجمل من استنشاق ذلك الهواء النقي

ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع

الدكتور:هارون ولد عمَّار ولد إديقبي
ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع
ملاحظات حول المعالجة التشريعية والقضائية لجرائم الاعتداء على المرأة في موريتانيا - قراءة مقارِنة

عاجل إلى البرلمانيين

بقلم / محمد الأمين بن الشيخ بن مزيد
عاجل إلى البرلمانيين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ورضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين لهم
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | زيادة حصة موريتانيا من الحجاج الموسم المقبل https://t.co/vgjvs5kUW5زيادة-حصة-موريتانيا-من-الحجاج-المو… https://t.co/l9oUESFFXk
الاربعاء 25 يناير - 18:32
Sahara Media Agency : مباريات اليوم في الجولة الأخيرة من دور المجموعات: #مصر : #غانا #مالي : #اوغندا #can2017 https://t.co/qDh2TeQNMj
الاربعاء 25 يناير - 18:23
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

زيادة حصة موريتانيا من الحجاج الموسم المقبل


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 25 يناير 2017 - 17:30



زيادة حصة موريتانيا من الحجاج الموسم المقبل
مواضيع ذات صلة

 

أعلنت السلطات السعودية اليوم الأربعاء، عن زيادة حصة موريتانيا من الحجاج للموسم المقبل، لتصل إلى 3200 حاج.


ويقضي القرار السعودي بزيادة حصة موريتانيا من الحجاج بـ 508 حجاج، لتصل إلى 3200 حاج، بدلا من 2692 حاجا.


وبهذه الزيادة ستعود الحصة الموريتانية، إلى ما كانت عليه قبل العام 2012 ، حين تقرر تقليصها بفعل التوسعة الجارية في الحرم المكي.


وجاء الإعلان عن زيادة الحجاج الموريتانيين خلال اجتماع عقده صباح اليوم الاربعاء، وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الموريتاني أحمد ولد اهل داود، مع وزير الحج السعودي محمد صالح بن طاهر بنتن بمدينة جدة السعودية.


الكلمات المفتاحية : السعودية, حجاج, مكة


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة