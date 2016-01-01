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Sahara Media Agency : صحراء ميديا | تفاصيل برنامج زيارة عزيز لمدينة أطار https://t.co/vgjvs5kUW5تفاصيل-برنامج-زيارة-عزيز-لمدينة-أطار_a325… https://t.co/aEN6mAOOQh
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زيارة ولد عبد العزيز لمدينة أطار.. محطات وتفاصيل


نواكشوط - صحراء ميديا
الاحد 27 نونبر 2016 - 10:35



زيارة ولد عبد العزيز لمدينة أطار.. محطات وتفاصيل
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 بدأ الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، بعد وصوله إلى مدينة أطار عاصمة ولاية آدرار، صباح اليوم الاحد، أنشطته الرئاسية بزيارة مركز الإستطباب  وتدشين وحدة لتصفية الكلى بالمركز.
 
وبحسب برنامج الرئيس الذي حصلت "صحراء ميديا" عليه نسخة منه، فإن ولد عبد العزيز سيزور مختبرا للتمور، إضافة إلى مصنع لتعليب التمور بمدينة أطار.
 
كما سيقوم ولد عبد العزيز بتدشين محطة للطاقة الشمسية، إضافة إلى زيارة متحف تويزكت التاريخي.
 
  وسيشرف ولد عبد العزيز على توزيع بعض المعدات الرياضية على الشباب، خلال زيارته للملعب البلدي بالمدينة.
 
كما ينتظرأن يزور ولد عبد العزيز ثانوية أطار، إضافة إلى مصنع خصوصي لصناعة العسل من مشتقات التمور.

وسيتوج ولد عبد العزيز يومه الأول فى أطار باجتماع مع أطر ومنتخبي ولاية آدرار ، قبل أن يشرف غدا على حفل رفع العلم احتفاء بعيد الإستقلال الوطني 56.
 


الكلمات المفتاحية : آدرارا, أطار, عزيز


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